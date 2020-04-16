Мишустин заявил о необходимости коррекции списка системообразующих компаний

https://static.news.ru/photo/eb9be014-7fe0-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил регулярно корректировать список системообразующих предприятий. По его словам, это позволит более эффективно оценивать ситуацию.

Не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить, — заявил он.

Он также добавил, что очень важно правильно составить критерии, по которым компании будут попадать в список. Ранее систему «объективных критериев» для отнесения компаний к системообразующим разработало Минэкономразвития.

Завтра на правительственной комиссии по развитию экономики под руководством Андрея Рэмовича Белоусова планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций, — сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее NEWS.ru передавал, что объём антикризисной программы в России превысил 2 трлн рублей. Эксперты оценили предположительные потери некоторых отраслей экономики из-за пандемии коронавируса в 17,9 трлн рублей.