Мишустин заявил, что объём ВВП в июне достиг допандемических значений
Сергей Князев
Сергей Князев
12:26, 08 сентября 2021
Михаил МишустинФото: пресс-служба нижней палаты парламента/АГН
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Объём внутреннего валового продукта России в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса всё ещё остаётся, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.
Мишустин уточнил, что валовой внутренний продукт России за первое полугодие 2021 года составил, по предварительным данным, 4,8%, что существенно превышает как уровень общенационального плана, так и допандемические значения. О победе над коронавирусом, по его словам, говорить пока рано, однако нынешняя ситуация позволяет «двигаться дальше» и решать масштабные стратегические задачи.
Так, к концу августа уровень поступления доходов в бюджет превысил аналогичные показатели прошлого года примерно на треть. Мишустин подчеркнул, что речь идёт о росте не только доходов федерального бюджета, но и доходов регионов, перед которыми открываются новые возможности.
Ранее западные эксперты заявили, что российская экономика демонстрирует самые высокие с 2000 года темпы роста после отмены ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса. Отмечается, что ВВП России во втором квартале увеличился на 10,3%, также намного выросли объёмы розничной торговли, количество пассажирских перевозок и объёмы обрабатывающего производства. Валовый внутренний продукт России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года.