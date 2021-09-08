Мишустин заявил, что объём ВВП в июне достиг допандемических значений

Объём внутреннего валового продукта России в июне достиг допандемического уровня, однако влияние коронавируса всё ещё остаётся, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Мишустин уточнил , что валовой внутренний продукт России за первое полугодие 2021 года составил, по предварительным данным, 4,8%, что существенно превышает как уровень общенационального плана, так и допандемические значения. О победе над коронавирусом, по его словам, говорить пока рано, однако нынешняя ситуация позволяет «двигаться дальше» и решать масштабные стратегические задачи.

Так, к концу августа уровень поступления доходов в бюджет превысил аналогичные показатели прошлого года примерно на треть. Мишустин подчеркнул, что речь идёт о росте не только доходов федерального бюджета, но и доходов регионов, перед которыми открываются новые возможности.