Мишустин: правительство против признания криптовалют платёжным средством

Правительство России, как и Центробанк РФ, выступает против признания криптовалюты средством расчёта или деньгами, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе. Он назвал цифровые финансовые активы «непростыми инструментами», к которым нужно относится достаточно аккуратно.

Мы против признания криптовалюты средствами для расчёта, или деньгами. Здесь мы солидарны, разделяем позицию Центрального банка, — сказал он.

При этом премьер добавил, что в вопросе регулирования оборота криптовалют нужно «серьёзно поработать», чтобы учесть в законодательстве все нюансы. Мишустин напомнил, что криптоактивы неоднородны: это и токены, и стейблкоины, и выпущенные центральными банками цифровые активы.

Среди них достаточно есть стабильные средства — это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо «фиатом». Но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать, — добавил Мишустин.

Больше 10 млн молодых людей в России уже открыли криптокошельки, на которые, по разным оценкам, перевели до 10 трлн рублей, отметил премьер-министр.

Ранее первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева заявила, что криптовалюты могут стать средством платежа и заместят рубль при массовом приобретении россиянами. По мнению Юдаевой, это в итоге негативно скажется на экономике страны.

В свою очередь президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин сообщил, что Центробанк РФ не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам. Центральные банки могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, сказал Припачкин.