Мишустин выделил допсредства на выплаты медикам и соцработникам

https://static.news.ru/photo/b7af6d1c-ec9f-11ea-8166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился направить почти 22 млрд рублей на на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом.

На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 миллиарда рублей, — говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, ещё более 1,8 млрд рублей — работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов, которые сейчас работают в особом режиме — сотрудники проживают на территориях таких учреждений посменно, смена длится две недели.

Распоряжение поддержать медиков и соцработников, помогающих заболевшим коронавирусом, дал Владимир Путин. Средства на это будут выделены из резервного фонда правительства.

Как писал NEWS.ru ранее, за работу во время пандемии работникам социальных учреждений было направлено порядка 330 тыс. выплат, общая сумма которых составила около 9,3 млрд рублей. Отмечается, что каждый врач, который работает в соцучреждении в течение двух недель в условиях карантина, получает доплату в 40 тысяч рублей за каждую смену, а для врачей, работающих с заражёнными коронавирусом, дополнительная выплата составляет 60 тысяч рублей.