Мишустин: вопрос дотаций на оплату услуг ЖКХ должны решать регионы

https://static.news.ru/photo/3290ceba-b313-11eb-ac7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопросом федеральных дотаций на оплату коммунальных услуг должны заниматься субъекты России, пишет ТАСС.

По его словам, просто выделения средств недостаточно, поэтому соответствующую идею он не поддерживает. Мишустин отметил , что данный вопрос требует детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта.

Премьер также добавил, что необходимо разобраться с полномочиями регионов в плане финансирования.

Поручу это министру экономического развития, — заключил он.

Ранее КПРФ предложила кабмину на время освободить россиян от платы за услуги ЖКХ, погашения задолженностей по кредитам и уплаты налогов. По мнению лидера партии Геннадия Зюганова, подобные меры необходимы «в условиях эпидемии и нарастающего кризиса».