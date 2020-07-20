Мишустин утвердил пятилетнюю программу развития индустрии детских товаров

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Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» развития индустрии детских товаров на 2020–2024 годы. Согласно ей, доля таких товаров отечественного производства на российском рынке к 2025 году должна возрасти до 35%.

«Дорожная карта» предусматривает разработку специальных мер поддержки производителей детских товаров, в том числе налоговые льготы, повышение качества, безопасности и доступности таких товаров, стимулирование спроса и развитие экспорта.

Профильные министерства и ведомства будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед Минпромторгом до 1 марта. Министерство, в свою очередь, обязано представлять доклад кабмину до 31 марта, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минпромторге предложили ввести цифровую маркировку игрушек, позволяющую отслеживать движение продукции от производителя до продажи в розницу. Таким образом ведомство намерено защитить потребителей от подделок и опасной для здоровья продукции.