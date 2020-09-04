Мишустин утвердил правила субсидирования по строительству газовых заправок

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Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования строительства газовых заправок на федеральных трассах. Кабмин планирует выделить субсидии на 80 криогенных газовых заправок. Сжиженный газ будет доставляться к заправкам в специальных цистернах.

Субсидии будут предоставляться для реализации комплексных проектов, предполагающих ввод газозаправочной инфраструктуры по всей протяженности автомобильной дороги, — говорится в пояснительной записке.

Чтобы получить господдержку компании должны пройти конкурсный отбор, по которому будет определяться объём финансовой помощи. Нормативы субсидирования будут определены в зависимости от мощности криогенной автозаправочной станции.

Газозаправочная инфраструктура должна будет внедрена на федеральных трассах не позднее 1 октября 2023 года. КриоАЗС названы наиболее удобным форматом для федеральных дорог.

В июне правительство утвердило правила субсидирования для бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Субсидии увеличатся с 30% до 60% от общей стоимости работ. Такая мера должна увеличить спрос на газовое топливо.

NEWS.ru писал, как получить соответствующую субсидию. Разъяснение дало Минэнерго.