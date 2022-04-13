Мишустин утвердил правила расчётов за лизинг иностранных самолётов

В России начнут действовать временные правила расчётов за лизинг, аренду и покупку иностранных самолётов. Платежи компаниям из недружественных России стран будут производиться в рублях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счёт в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, — пояснили в правительстве.

Расчёты будут производиться по официальному курсу Банка России на день исполнения обязательств.

В случае когда связанная с недружественной страной зарубежная компания работает с российскими партнёрами через своё подразделение в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж может осуществляться в национальной валюте страны, где зарегистрировано это структурное подразделение, или же в рублях.

Постановление разработано в целях реализации указа президента Владимира Путина «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Сами правила будут опубликованы позднее, срок их действия ограничивается 2022 годом.

Ранее в Росавиации заявили, что санкции ЕС, предусматривающие включение 21 российской авиакомпании в чёрный список, не отразятся на безопасности авиаперевозок. В ведомстве также подчеркнули, что введение запрета на проведение техобслуживания самолётов российских авиаперевозчиков — безосновательное решение. Таким образом в ЕС проводят «политику дискриминации», нарушая положения международного авиационного права.