Мишустин утвердил новую программу по льготному кредитованию бизнеса

https://static.news.ru/photo/8f4d4fb4-7a71-11eb-8142-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство утвердило новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам в период ограничений по коронавирусной инфекции.

Программа «ФОТ 3.0» будет действовать 12 месяцев, предприниматели смогут подать заявки на кредиты с 9 марта по 1 июля, говорится на сайте правительства.

Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений, — сообщается в пресс-релизе правительства.

Размер одобренного кредита будет зависеть от числа работающих в организации сотрудников. Максимальная сумма — 500 млн рублей. Заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период предоставления кредита.

В предыдущей программе «ФОТ 2.0» предприниматель должен был не сокращать персонал более чем на 20%, а по итогам программы численность персонала должна была быть более 90%. При соблюдении этого условия задолженность полностью списывалась, если число сотрудников было на уровне 80–90%, тогда деньги списывались наполовину.

Поручителем по новой программе выступит ВЭБ.РФ, выделенные деньги пойдут на возмещение разницы льготной и рыночной процентной ставки для банков, а также на погашение задолженности за первое полугодие. Каждый месяц государство будет выплачивать кредитным учреждениям 6% по фактически сформированной задолженности.

На программу будет выделено 7,7 млрд рублей. Постановление по новой программе подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, предприниматели подготовили предложения по мерам государственной поддержки малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса. «Опора России» просит у государства ограничить рост тарифов, а также повысить государственные закупки малого бизнеса.