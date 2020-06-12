Мишустин утвердил дорожную карту промышленного дизайна до 2025 года

https://static.news.ru/photo/6283b3c0-ad70-11ea-b722-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Глава российского правительства утвердил план государственных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна до 2025 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) в области инжиниринга и промышленного дизайна (далее — план), — сказано в распоряжении.

Дорожная карта предусматривает рост объёма внутреннего рынка отрасли. Он должен увеличиться с 2,8 трлн до 3,9 трлн рублей. Помимо этого, долю малого и среднего бизнеса (МСБ) на внутреннем рынке планируется увеличить с 42 до 45%. Что касается комплексных контрактов, в число которых входит инжиниринг, снабжение и строительство, то их доля должна возрасти с 30 до 40% от заключаемых на рынке.

В документе содержатся также показатели планируемого роста числа совместных предприятий российских и иностранных компаний в области инжиниринга с 10 до 15. Отчёты в правительство о ходе реализации плана должны поступать в правительство раз в полгода.

Как писал NEWS.ru, уже на этапе отправки программы выхода из настигшего страну экономического кризиса в политических верхах было своевременно подмечено, что Михаил Мишустин представил объёмный документ поддержки наиболее пострадавших отраслей в администрацию президента (АП). Именно в АП, а не непосредственно главе государства, как обычно комментировал такие демарши его предшественник Дмитрий Медведев.