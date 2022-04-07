Мишустин сравнил заморозку активов России на Западе с пиратством и грабежом

В ходе санкций недружественные страны «вернулись к типичному пиратству» и ограбили Россию, заморозив международные активы, заявил в ходе выступления в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Однако правительство и Банк России смогли сделать так, чтобы финансовая система страны устояла. Трансляция выступления премьер-министра ведётся на YouTube.

Первой приняла удар финансовая система. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили страну, — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что правительство и Центробанк смогли не допустить коллапса финансовой системы и сохранить доверие граждан к ней. В результате мер противодействия санкциям удалось стабилизировать фондовый рынок и курс рубля, а также обеспечить бесперебойность платежей внутри страны.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что после введения санкций Запада в ответ на действия России на Украине были заблокированы более $350 млрд, или около 60% валютных резервов России. По её словам, синтез западных ограничений подталкивает Россию обратно в «советскую эпоху».