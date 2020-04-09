Мишустин согласился с предложением Госдумы ограничить цены на товары

https://static.news.ru/photo/aa5187fe-7a3a-11ea-8931-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства Михаил Мишустил поддержал предложение фракции «Единая Россия» в Государственной думе проработать возможность фиксации стоимости продуктов в экстренных ситуациях. Инициативу озвучил глава депутатского объединения Сергей Неверов.

Совещание проходило в дистанционном режиме, передаёт ТАСС.

По словам парламентария, решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы необходимо принять по аналогии с тем, как это было сделано для медицинских изделий и лекарств. Он привёл в пример резкое подорожание лимонов и имбиря.

Неверов уточнил, что необходимо ограничить наценку на каждом этапе «товаропроводящей цепи» десятью процентами.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд магазинов обязались продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки.