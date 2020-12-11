Мишустин снизил прогнозы по добыче нефти, газа и угля в РФ на 2020 год

https://static.news.ru/photo/5ae057c2-3bd2-11eb-9b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в программу «Развитие энергетики», которые подготовило Минэнерго.

В частности, были скорректированы прогнозы по добыче и переработке полезных ископаемых на территории России.

Министерству энергетики РФ постановляю разместить государственную программу РФ «Развитие энергетики» с изменениями, утверждёнными настоящим постановлением, — говорится в постановлении.

Предыдущая версия программы по развитию энергетики была опубликована 12 ноября. В сравнении с прошлым месяцем прогнозы по добыче нефти в 2020 году снижены с 560 до 507,4 млн тонн, природного и попутного газа — с 743,1 до 690,8 млрд кубометров, глубина переработки уменьшилась с 85,2 до 84%, объём производства крупнотоннажных полимеров снизился с 7,9 до 6,3 млн тонн.

Кроме того, прогнозы по добыче угля уменьшены с 448 до 395 млн тонн, прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на одну тонну добычи снижен с 2,7 кг до 2,29 кг.

Как писал NEWS.ru, добыча угля в России и его экспорт в 2020 году могут снизиться относительно ранее запланированных величин и показателей 2019 года. По словам бывшего главы Минэнерго Александра Новака, добыто угля в текущем году будет на 10,5% меньше, чем в прошлом. Снижение экспорта ожидается на уровне 13% — до 193 млн тонн. Согласно прогнозам ведомства, в 2021–2023 годах добыча угля должна составить 390 млн тонн ежегодно. В министерстве также ожидают и восстановления экспорта в этот период.