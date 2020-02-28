https://static.news.ru/photo/8c9bd4e6-5a12-11ea-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Сегодняшние ставки по ипотеке являются слишком высокими для населения, кабмин всеми силами пытается снизить показатели, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время общения с представителями Совета Федерации.

Мы разделяем необходимость снижать ставку [по ипотеке], это очевидно, и увеличивать объёмы кредитования, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам 9%, учитывая льготные программы — дальневосточную, семейную ипотеку и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах дополнительной поддержки семей с детьми. Родители ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, могут воспользоваться скидкой в 3% на оплату ипотеки при покупке жилья в новостройке.

По его словам, желающие получить льготу не должны иметь в собственности жилья, при этом одному члену семьи необходимо иметь регистрацию Подмосковья.