Мишустин: рост ненефтегазовых доходов говорит об устойчивости экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост объемов ненефтегазовых доходов, поступающих в бюджет, свидетельствует об устойчивости российской экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства заявил об этом, выслушав доклад главы ФНС России Даниила Егорова, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция, — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ поручил ФНС продолжать отслеживать ситуацию с ненефтегазовыми доходами.

По данным ФНС, за полгода в бюджет поступило 21,7 трлн рублей, что на 743 млрд рублей больше, чем в прошлом году. В частности, по ненефтегазовым доходам рост составил 1 трлн рублей, или 7%. Согласно фискальным данным, за первое полугодие выручка в рознице выросла на 13%.

14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что вскоре увеличатся и нефтегазовые доходы. По его словам, на фоне роста цен на нефть и газ поступления в ближайшие месяцы существенно прибавят, до конца года объем дополнительных доходов составит около 800 млрд рублей.

По предварительным подсчетам Минфина, в январе — июле бюджет получил 4,2 трлн нефтегазовых доходов, что на 41,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время в августе 2023 года Минфин прогнозировал поступление 73,2 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Ранее аналитик Василий Карпунин сообщил, что совет директоров ЦБ на внеочередном заседании 15 августа может повысить ключевую ставку до 9,5-10%. По словам эксперта, в таком случае курс доллара в ближайшие месяцы может вернуться к значениям в 90-95 рублей.