Мишустин: РФ почти не закупает СИЗ из-за рубежа

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РФ смогла быстро нарастить производство средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса и на сегодняшний день практически не закупает их из-за рубежа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе встречи с главой Ростеха он отдельно отметил работу корпорации по выпуску средств индивидуальной защиты. По его словам, это был очень серьёзный проект.

Мы нарастили в разы за считанные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения и сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа, — сказал председатель правительства.

Он при этом напомнил, что президент России Владимир Путин ставил задачу наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Премьер подчеркнул, что очень важно, чтобы развивались «в том числе и эти направления в Ростехе», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил всех с Рождеством, опубликовав в Instagram своё прошлогоднее фото из храма с пририсованной медицинской маской. Ещё одна маска была пририсована к лицу мужчины, находящегося рядом.