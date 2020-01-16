https://static.news.ru/photo/35cb4c08-384a-11ea-b2af-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Владимир Путин Фото: ФНС России

450 млрд рублей потребуется в 2020 году на реализацию проектов, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатуру которого российский лидер предложил на должность премьера.

Мы работали над посланием с точки зрения расчётов. Я принимал участие в совещаниях у президента. Порядка 450 млрд рублей уже в этом году необходимо использовать, — цитирует его ТАСС.

По его словам, государство обладает достаточными средствами, чтобы воплотить в жизнь все озвученные решения. Это касается как борьбы с бедностью, так и вопросов, связанных с демографией, образованием и медициной.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.