Мишустин рассказал, как выросла вместимость дошкольных учреждений в РФ Мишустин: вместимость дошкольных учреждений в РФ выросла на 157 тысяч мест

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Дошкольные учреждения возводятся и обновляются во всех регионах России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, их вместимость выросла на 157 тысяч мест за последние четыре года.

Во всех регионах мы возводим и обновляем дошкольные учреждения. Теперь они могут принять на сто пятьдесят семь тысяч больше ребят, чем четыре года назад. Родителям стало проще устроить туда детишек от двух месяцев до семи лет, — отметил Мишустин.

Также Мишустин отметил, что всем младшеклассникам по инициативе главы государства предоставляется бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета. При этом качество продуктов находится на особом контроле.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы, заявил, что в России расширят программу модернизации образовательных учреждений. По его словам, капитальный ремонт будет проводиться не только в школах, но и детских садах. Он пообещал представить соответствующую программу до конца этого года.

Выступая перед парламентариями, Кравцов также заявил, что Минпросвещения завершило работу по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.