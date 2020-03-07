Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 18,3 млрд рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут направлены из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в его региональные подразделения.
Это следует из текста распоряжения, которое
11 февраля в Госдуму внесли законопроект о повышении окладов медиков до средней (и выше) заработной платы в регионе. Документ подразумевает введение новой статьи в ТК РФ, в которой будет установлено ограничение минимальных выплат для медработников, а также закрепление нормы указа президента от 2012 года о зарплате врачей, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Их доходы должны составлять не менее чем 200% от средней зарплаты в конкретном регионе, писал NEWS.ru.
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