Мишустин распорядился поддержать предпринимателей, продающих свою продукцию

https://static.news.ru/photo/2d223560-6aaf-11eb-a61f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о неотложных мерах по поддержке малых и средних предпринимателей в сфере торговли. Региональным властям предписано для развития розничных и оптовых рынков устранить излишние административные барьеры, в том числе ограничения по ассортименту продукции.

На местах в течение двух месяцев должны принять соответствующие нормативные акты, а также проинформировать население о новых возможностях розничной торговли.

Как заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина, российское правительство продолжает следить за ценами на продукты.

Сейчас особенно важно поддержать предпринимателей, а также самозанятых граждан, которые продают собственную продукцию из личных подсобных хозяйств, — цитирует Мишустина РИА Новости.

В частности, указом премьера регионам рекомендовано выделять удобные места для ярмарок и продлевать договоры на размещение торговых объектов без проведения торгов. Кроме того, в документе указано на необходимость обеспечить максимальную доступность торговых точек для покупателей.

При этом места с наиболее высокой проходимостью, как предполагается, должны быть выделены тем, кто продаёт продукты со своего огорода или из фермерского хозяйства.

Ранее, как писал NEWS.ru, в правительстве назвали причины роста цен на продукты питания в России.