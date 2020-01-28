https://static.news.ru/photo/c84aa25a-41d6-11ea-a6bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах страны в рамках евразийской экономической интеграции.

Собравшиеся обсудили ликвидацию барьеров для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Были приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов России в Евразийском экономическом союзе. В мероприятии участвовали министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и другие.

В пресс-службе кабмина напомнили, что 31 января в Алма-Ате пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, в рамках Евразийского экономического союза будет выработана стратегия экономической интеграции на период до 2025 года.