Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах страны в рамках евразийской экономической интеграции.
Собравшиеся обсудили ликвидацию барьеров для движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Были приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия с целью продвижения приоритетов России в Евразийском экономическом союзе. В мероприятии участвовали министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и другие.
В пресс-службе кабмина напомнили, что 31 января в Алма-Ате пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета с участием председателя правительства РФ.
Как писал NEWS.ru, в рамках Евразийского экономического союза будет выработана стратегия экономической интеграции на период до 2025 года.
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