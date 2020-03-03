https://static.news.ru/photo/365929fa-5d58-11ea-bbce-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлён. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Минпромторг России предложил продлить экспериментальный период до 31 марта текущего года, чтобы у производителей, ранее не участвовавших в эксперименте, была возможность должным образом подготовиться к обязательной маркировке молочной продукции, — рассказал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, участие в этом эксперименте позволяет участникам оборота товаров протестировать процесс информационного взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной информационной системы маркировки, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что Министерство финансов РФ предложило отменить акцизные марки на алкоголь и ввести новый порядок выдачи федеральных специальных марок. По новым правилам федеральными спецмарками будут маркировать не только отечественную продукцию, но и импортную.