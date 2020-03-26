Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку в РФ.
На совещании по развитию электронной промышленности премьер отметил, что сейчас во всём мире стремительно внедряется искусственный интеллект, идёт цифровизация.
Чтобы не отстать и преодолеть зависимость от импорта, необходимо научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку на территории нашей страны, — цитирует РИА Новости Мишустина.
Ранее глава кабмина заявил, что правительство России в условиях пандемии коронавируса должно не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием, писал NEWS.ru.