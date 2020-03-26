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Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз роста российского ВВП с 1,5% до 0,5% в 2020 году. Экономисты объяснили изменение оценки обвалом нефтяных цен и мировой пандемией коронавируса.

Исходя из того, что базовая цена нефти марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих прогнозов, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом,...