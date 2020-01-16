https://static.news.ru/photo/f27552a6-385c-11ea-8a7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат на пост главы российского кабмина Михаил Мишустин негативно высказался по поводу идеи списать долги россиян по кредитам. По его словам, подобная практика приведёт к негативным последствиям.

Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно, деньги потеряют те, кто совсем не виноват, — цитирует чиновника ТАСС.

Госдума РФ согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Такое решение было принято в ходе думского заседания.

В поддержку Мишустина ранее высказались члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ, тем временем, решила воздержаться от голосования по предложенной президентом кандидатуре. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.