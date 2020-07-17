Мишустин предложил Казахстану создать программу сотрудничества на пятилетку

https://static.news.ru/photo/46afbf02-c83e-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Премьер-министра России Михаил Мишустин предложил своему коллеге из Казахстана Аскару Мамину разработать и подписать программу долгосрочного экономического сотрудничества правительств двух стран до 2025 года.

С этой инициативой он выступил в ходе саммита Евразийского межправительственного совета в Минске.

Мишустин отметил, что практические вопросы двустороннего взаимодействия решаются на уровне межправкомиссии по сотрудничеству и напомнил о предстоящем очередном её заседании осенью, сообщает ТАСС.

Российский премьер заявил, что РФ и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу текущего года. В связи с этим, по его словам, необходимо возобновить регулярные консультации по координации макроэкономической политики.

Мишустин также заверил, что Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в борьбе с коронавирусом.

Мамин согласился с российским коллегой относительно сроков восстановления товарооборота. Кроме того, подчеркнул, что его страна рассчитывает в числе первых приобрести вакцину от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин высказался за создание на пространстве ЕАЭС специализированной информационной системы в сфере трудовой миграции. Он также назвал полезным участие Евразийского банка развития в проработке цифрового проекта для поиска вакансий. По его словам, этот проект обеспечит доступ к информации о вакансиях и соискателях на соответствующих ресурсах государств-членов союза.