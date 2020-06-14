Мишустин потребовал обеспечить россиян качественными продуктами питания

https://static.news.ru/photo/73b6e7fc-aeec-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал о подписании плана реализации Доктрины продовольственной безопасности. Чиновник потребовал обеспечить жителей РФ качественной едой. Политик напомнил, что документ утвердил президент страны Владимир Путин в январе 2020 года.

Премьер добавил, что национальный АПК является надёжным поставщиком продуктов питания для внутреннего рынка в последние годы, а темпы производства сельскохозяйственной продукции только растут.

В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции с учётом необходимости соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза, а также целый ряд других мероприятий по повышению продовольственной безопасности, — цитирует председателя правительства ТАСС.

Мишустин отметил, что ежегодно производители сельхозпродукции получают льготные кредиты на инвестиции. Особенно это касается компаний — участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», эффективно работающих над повышением показателей, снижением издержек и собирающихся в будущем увеличить зарплаты персоналу.

В мае 2020 года Путин поддержал предложение о докапитализации АО «Росагролизинг» на 6 млрд рублей. Глава государства заявил об этом на совещании в режиме видеосвязи по ситуации в российском агропромышленном комплексе. По словам лидера, такая мера позволит передать представителям отрасли около 1,5 тысячи дополнительных единиц техники.

Президент также отметил, что «Росагролизинг» принял решение стимулировать обновление технического парка российских предприятий и с этой целью ввёл дополнительные льготные условия по лизингу.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство в качестве мер поддержки подготовило поправки для поддержки самозанятых. Речь идёт о тех отраслях, которые пострадали в связи с пандемией COVID-19, и социально ориентированных НКО. Им пообещали списание всех страховых взносов и налогов за II квартал 2020 года.

Кризисные явления из-за ограничительных мер в связи с пандемией заметили в своих сферах 80% предпринимателей. 27% руководителей сообщили о снижении выручки более чем на 50%. Другие 25% заявили о снижении на 20–50%. Ещё 27% говорят о незначительном снижении выручки — не более чем на 20%.