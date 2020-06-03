Мишустин потребовал доработать план восстановления экономики России

https://static.news.ru/photo/a21d2d62-a588-11ea-929c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости в ближайшее время доработать проект плана восстановления экономики страны. Эту работу он поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Как рассказал Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу, президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Однако ряд моментов будет дополнительно прорабатываться. По его словам, правительство продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом, также необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведёт в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, двухлетний план восстановления экономики обойдётся федеральному бюджету в пять триллионов рублей — более 4,5% национального ВВП. При этом в 2020 году бюджеты всех уровней недополучат триллионы рублей, а российский ВВП снизится как минимум на 3–5%.