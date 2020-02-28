https://static.news.ru/photo/ca68dfda-5a17-11ea-b35a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Принимать решения по снижению страховых взносов необходимо с определённой осторожностью. Об этом предупредил председатель правительства Михаил Мишустин.

Свою позицию он высказал на встрече с членами Совета Федерации.

То, что касается вопросов страховых сборов... Без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Как уточнил премьер-министр, «любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду».

В ходе встречи зампредседателя Совфеда Николай Журавлёв высказал мнение, что прежде чем принимать решение по страховым взносам, необходимо всё посчитать в разрезе отраслей, размеров предприятий и налоговых режимов. Мишустин пообещал изучить предложение.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр финансов Антон Силуанов заявил, что законопроектов о снижении страховых взносов в РФ на данный момент нет, однако есть заинтересованность в решении этого вопроса.