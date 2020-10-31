Мишустин поручил заняться стимулированием геологоразведки в Арктике

Евро в данный момент выглядит предпочтительнее доллара для вложений в него своих сбережений, заявил аналитик из БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Основной причиной большей выгоды евро он назвал более уверенные темпы восстановления европейской экономики, поэтому инвесторы проявят интерес именно к европейской валюте, сообщает РИА Новости. При благоприятном фоне валютная пара евро/доллар...