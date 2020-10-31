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Мишустин поручил заняться стимулированием геологоразведки в Арктике

09:58, 02 ноября 2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго подготовить предложения по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.

Правительство планирует увеличить программу комплексных геолого-геофизических работ на континентальном шельфе, чтобы обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья в Арктической зоне страны и Дальневосточном федеральном округе.

Соответствующие инициативы ведомства должны предоставить к 18 декабря. Также им поручено внести предложения по налоговому стимулированию проведения геолого-разведочных работ.

Как писал NEWS.ru, ранее обозреватель американского журнала The National Interest Генри-Николас Гроссман заявил, что США должны сотрудничать с Россией в Арктике для борьбы с климатическими изменениями и «блокирования экспансии Китая» в этом регионе.

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