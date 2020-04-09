Мишустин поручил регионам следить за состоянием системообразующих компаний

https://static.news.ru/photo/4c10d8d0-7a7a-11ea-90af-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Председатель правительства России Михаил Мишустин порекомендовал главам регионов взять на личный контроль и обеспечить проведение мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций.

Премьер призвал в случае необходимости принять незамедлительные меры по поддержке этих организаций, ведь они оказывают влияние на занятость населения и социальную стабильность в субъектах Российской Федерации.

Ранее на совещании с министрами и главами регионов президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не действовать по единому шаблону. По словам главы государства, это не только неэффективно, но и вредно. Он посоветовал учитывать ситуацию в каждом населённом пункте и принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.