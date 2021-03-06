Мишустин поручил разобраться с выплатами зарплат на шахте «Алексиевская»

https://static.news.ru/photo/ddb6aaa2-7e71-11eb-b551-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Цивилев/vk.com

Правительство России разберётся с проблемой выплаты зарплаты работникам шахты «Алексиевской» в Кузбассе. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на встрече с главой региона.

Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем, — цитирует его ТАСС.

При этом премьер поручил губернатору области Сергею Цивилёву взять ситуацию под личный контроль, а также подключить к решению вопроса правоохранительные органы и ФНС. Мишустин напомнил слова президента России Владимира Путина, что с хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура.

Цивилев, в свою очередь, сообщил, что долг по зарплате шахтёров составляет 200 млн рублей. По его словам, большую часть сотрудников шахты уже трудоустроили.

Как писал NEWS.ru ранее, проблемы на шахтах «Заречная» и «Алексиевская» начались с признания банкротами как самих предприятий, так и их бенефициара — ООО «Интерконсалтинг», ранее связанного с российско-украинским бизнесменом Виктором Нусенкисом, который проявил интерес к угольной отрасли Кузбасса в конце 1990-х годов.