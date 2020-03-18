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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты. Речь идёт о гречке, сахаре, муке. В ведомстве заверили, что проверяют все подобные сообщения.

При выявлении существенного повышения цен ФАС России и её территориальные органы проводят проверки обоснованности такого повышения и, если оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, принимают меры антимонопольного реагирования, пояснили...