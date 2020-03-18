Налоговые и таможенные проверки в России будут приостановлены до 1 мая. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ведомства должны рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок до 20 марта,
Ранее правительство и Центробанк ввели пакет мер поддержки для российской экономики с целью минимизаций последствий коронавируса. Минфин заявил о готовности поддержать федеральные субъекты для балансировки их бюджетов. Сообщается, что пакет мер является не окончательным, он должен адаптироваться под оперативное изменение факторов развития или купирования вируса.
NEWS.ru писал, что правительство рассматривает возможность отсрочки выплаты дивидендов госкомпаниями на 3-6 месяцев.
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