Мишустин поручил поднять зарплату бюджетникам

https://static.news.ru/photo/f62ad322-6de3-11eb-a3d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 20 апреля 2021 года подготовить и внести в кабмин предложения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

На заседании 12 февраля премьер поручил к началу апреля представить в Минтруд сведения по зарплатам бюджетников. Мишустин подчеркнул, что нужно оперативно изучить положение дел, а также собрать полную информацию и посмотреть реальный уровень доходов каждого работника. Также следует проанализировать, как различаются зарплаты в рамках одной структуры и тех, кто занимает одинаковые должности в разных учреждениях на территории конкретного региона.

Председатель правительства указал на то, что система оплаты труда бюджетников должна быть максимально прозрачной.

Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года. И это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет, — цитирует ТАСС Мишустина.

Премьер обратил внимание руководителей министерств и ведомств, а также губернаторов и глав организаций, что недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально. Он подчеркнул, что за цифрами важно видеть людей.

8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту на уровень зарплат учёных. Она сказала, что как старший научный сотрудник получает 25 тысяч рублей в месяц. Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами учёных в регионах.

После жалобы глава государства заявил, что заработная плата представителей бюджетного сектора может отличаться от субъекта к субъекту, это нормальная ситуация. По его словам, иногда возникает ситуация, когда базовые ставки разнятся в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице».

Руководитель государства отметил, что бюджетникам страны необходимо объяснять порядок формирования их зарплат. Связанные с заработной платой механизмы должны быть понятны и прозрачны, отметил президент в ходе совещания с членами кабмина. Путин призвал «зачистить огрехи» в вопросе зарплат бюджетников. Президент в качестве примера привёл ситуацию с вознаграждением за труд в науке. Уровень зарплаты учёных должен быть на уровне не ниже 200% от среднего по экономике региона, но на практике расчёт идёт на базе среднего дохода по трудовой деятельности, писал NEWS.ru.