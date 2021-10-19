Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил вице-премьера Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях. Как пишет РИА Новости, это необходимо, чтобы предприятия могли продолжать устойчивую работу.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выступилa с предложением попросить президента России Владимира Пyтина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Мишyстин поддержал это предложение.
Прошу моего первого заместителя Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу, — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.