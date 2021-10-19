Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни

Проект «Северный поток — 2» не является геополитическим, газопровод был построен исключительно из экономических соображений, считает политолог Александр Злобин. Об этом он рассказал ФБА «Экономика сегодня». При этом, добавил он, трубопровод в состоянии спасти Европу от дефицита газа, который может начаться в феврале 2022 года.

У России есть газ, который она хочет продавать. У Европы нет газа, и она хочет его покупать, ведь пока что мир очень зависим от голубого топлива и его количества. Мы...