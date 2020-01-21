https://static.news.ru/photo/a04f6150-3ce5-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и финансов подготовить поправки в законы о федеральном бюджете и бюджете ПФР, чтобы реализовать послание президента РФ Владимира Путина парламенту.

Ведомствам поручено внести поправки в бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022 годов. Срок исполнения поручений — до 11 февраля 2020 года, говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым заявил, что реализация послания президента РФ Федеральному собранию является ключевой задачей правительства. Также Мишустин сообщал, что 450 млрд рублей потребуется в 2020 году на реализацию проектов, озвученных Путиным.