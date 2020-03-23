https://static.news.ru/photo/3849b604-6cde-11ea-b974-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил кабинету министров подготовить дополнительные действия по поддержке экономики и бизнеса. Предложения необходимо выработать в течение ближайших дней.

По словам премьер-министра, это необходимо, «чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России».

Речь идёт о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, строительной отрасли, дополнительных мероприятиях по импортозамещению, — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава кабмина уточнил, что одновременно с этим идёт реализация плана первоочередных мероприятий в этом направлении.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Министерство финансов и Министерство экономического развития займутся распределением приоритетов бюджетных расходов для предотвращения кризиса.