Мишустин поручил оптимизировать расходы бюджета

https://static.news.ru/photo/4407163a-8147-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову представить доклад по оптимизации расходов бюджета. Предложения должны быть подготовлены к 20 апреля.

Доложить председателю правительства РФ М. В. Мишустину предложения по оптимизации расходов федерального бюджета, — говорится в тексте поручения.

По итогам заседания правительства от 16 апреля Минэкономразвития и Центробанку поручено обеспечить ежедневный мониторинг льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования. Кроме того, 21 апреля Минэкономразвития совместно с Минфином должны представить предложения по оптимизации и ускорению процедур закупок.

Как писал NEWS.ru, Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработные россияне получат выплаты. Правительство выделит 33,36 миллиарда рублей. Эти средства пойдут тем, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину. В апреле – июне пособие составит 12 130 рублей. 16 апреля Мишустин заявил о том, что безработными или теми, кто ещё имеет работу, но уже не получает зарплату, стали 3 млн россиян. На их поддержку было выделено 150 млрд рублей.