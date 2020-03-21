https://static.news.ru/photo/348c244a-6b60-11ea-ad83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство и Минэнерго будут контролировать поставку нефтепродуктов на рынок, чтобы не допустить дефицита топлива.

Необходимо смотреть, как складывается ситуация с обеспечением людей и предприятий топливом, — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, власти также будут осуществлять контроль над ценами на бензин, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили понизить цены на бензин. По мнению члена думского комитета по энергетике Михаила Шеремета, это может стать одной из мер социальной поддержки для населения. Он считает, что бизнесмены должны быть социально ответственными в это непростое для всего мира время.

Ранее Федеральная антимонопольная служба не увидела предпосылок для роста цен на бензин в стране. Сообщается, что в случае их обнаружения будут приняты меры по антимонопольному регулированию.