https://static.news.ru/photo/5c23daae-6d98-11ea-b7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проанализировать динамику тарифов мобильных операторов на услуги, которые связаны с удалённой работой граждан из-за распространения коронавируса нового типа.

Соответствующее распоряжение дано после заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-2019. Завершить работу необходимо до 25 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин поручил предоставить россиянам возможность получать пособия дистанционно в связи с распространением коронавируса нового типа. По его словам, также необходимо обеспечить подачу заявлений на дистанционное получение выплат тем, кто в настоящее время остался без работы.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки выявили 71 случай заражения.