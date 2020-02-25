https://static.news.ru/photo/91959980-57df-11ea-8359-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что в ближайшее время в контрактную систему госзакупок будут внесены изменения.

По словам премьера, речь идёт об уменьшении числа способов закупок до трёх, сейчас их около десяти. Также должен стать более точным выбор подрядчиков по госзакупкам.

Мишустин отметил, что в настоящее время форма проведения торгов оказывается важнее содержания и результата, передаёт РИА Новости.

Мы должны, по сути, смотреть, если хотите, в корень, кто из подрядчиков, конечно же, будет способен соответствующим образом выполнить все необходимые работы, — сказал премьер.

Он также добавил, что соответствующие поручения по изменению контрактной системы накануне были даны министру финансов Антону Силуанову.

Как писал NEWS.ru ранее, Мишустин заявил, что двумя главными целями обновлённого правительства станут повышение доходов россиян и ускорение роста экономики.