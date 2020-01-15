https://static.news.ru/photo/00dacf7e-383f-11ea-b511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы. Об этом он заявил на встрече с депутатами фракции КПРФ.

По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется, — цитирует его «Интерфакс».

Кандидат в премьеры подчеркнул, что для начала необходимо разобраться с «доходами и дожитием».

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты думских фракций на встрече с кандидатом на пост председателя правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу некоторых министерств. Об этом сообщила советник спикера Государственной думы Анастасия Кашеварова. По её словам, нелицеприятным отзывам подверглись Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.