https://static.news.ru/photo/87f84040-5a18-11ea-b885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Отмена отчётности для малого бизнеса, работающего по упрощённой схеме налогообложения, поможет предпринимателям повысить эффективность, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, государство старается ослабить административную нагрузку на ИП.

С лета, июля упрощённая система налогообложения, по которой работают большинство субъектов малого предпринимательства, будет предполагать отмену налоговой отчётности вообще, — цитирует чиновника «Интерфакс».

Политик объяснил, что все представители малого бизнеса, которые используют контрольно-кассовую технику, освободятся от любой отчётности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к программам поддержки малого и среднего предпринимательства допустят территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП). Отмечается, что соответствующий законопроект подготовлен правительством России.

В пояснительной записке оговаривается, что законопроект не повлечёт негативных социально-экономических последствий и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.

В настоящее время ТПП оказывают широкий спектр услуг для бизнеса — юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги.