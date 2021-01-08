Мишустин оценил выполнение плана по восстановлению экономики

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Премьер-министр России Михаил Мишустин положительно оценивает выполнение общенационального плана восстановления экономики страны. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется. Единый план достижения национальных целей, который одобрен был президентом, на сегодняшний день — важнейший участок работы, — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он также отметил вклад Торгово-промышленной палаты в восстановление экономики и поблагодарил Катырина за участие в подготовке соответствующего плана.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Россия не будет отказываться от планов дальнейшего развития и качественных изменений во всех ключевых сферах жизни, несмотря на кризисы, вызванные пандемией коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, экономист Никита Масленников предрёк падение рубля к концу месяца. По его мнению, курс рубля может сильно просесть, если США примут решение о введении санкций в отношении России, несмотря на то что текущая ситуация в Вашингтоне скорее способствует ослаблению доллара.