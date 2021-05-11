Мишустин положительно оценил темпы роста ВВП России

https://static.news.ru/photo/d91858a6-b314-11eb-9ab4-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул , что Россия удерживает устойчивое экономическое равновесие.

Мы вышли по росту ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, хотим пойти дальше, — произнёс Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Ведущие банковские аналитики считают, что ВВП России в текущем году покажет максимальный рост с 2012 года и составит 3%. Максимальный рост экономики предрекает ВТБ — до 3,7%, минимальный — «Открытие» и Совкомбанк — 2,8%. Росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших коронавирусом, вакцинация, рост потребления и инвестиций.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика по итогам 2020 года потеряет около 3,4% ВВП. По его словам, финансовые организации вынуждены заняться формированием большого количества резервов из-за заёмщиков, которые в 2021-м потребуют поддержки или реструктуризации.