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Экономика

Мишустин положительно оценил темпы роста ВВП России

14:03, 12 мая 2021
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия удерживает устойчивое экономическое равновесие.

Мы вышли по росту ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, хотим пойти дальше, — произнёс Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.

Ведущие банковские аналитики считают, что ВВП России в текущем году покажет максимальный рост с 2012 года и составит 3%. Максимальный рост экономики предрекает ВТБ — до 3,7%, минимальный — «Открытие» и Совкомбанк — 2,8%. Росту ВВП будут способствовать устойчивое снижение числа заболевших коронавирусом, вакцинация, рост потребления и инвестиций.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика по итогам 2020 года потеряет около 3,4% ВВП. По его словам, финансовые организации вынуждены заняться формированием большого количества резервов из-за заёмщиков, которые в 2021-м потребуют поддержки или реструктуризации.

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