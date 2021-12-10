Мишустин оценил состояние мировой экономики при пандемии

Глобальные рынки оправились от вызванного пандемией коронавируса шока, а Россия сумела превзойти докризисный уровень. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на международном экспортном форуме «Сделано в России», сообщает РИА Новости. Он также призвал развеивать мифы об отечественных товарах на внешних рынках.

Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его, — сказал премьер.

В частности, он выделил несырьевой неэнергетический экспорт, отметив, что его объём в текущем году может превысить $180 млрд. По словам премьера, это будет самым высоким показателем за последние три года.

Мишустин также отметил, что, несмотря на позитивные тренды в экономике, баланса на внешних рынках пока нет, сохраняется турбулентность в торговой политике и существуют риски усиления протекционизма.

Премьер добавил, что для наращивания экспорта необходимо развеивать мифы и стереотипы об отечественных товарах на внешних рынках. Он подчеркнул, что в России производится высококачественная продукция, её нужно продвигать, демонстрируя преимущества и надёжность.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что ближайшие 30 лет в России будут отмечены масштабной трансформацией экономики в рамках энергоперехода. Она повлияет на все виды бизнеса и жизнь каждого человека. При этом он предупредил, что если Россия не будет следовать энергопереходу, её ожидают тяжёлые времена, сравнимые с 1990-ми годами, из-за сокращения экспорта товаров.