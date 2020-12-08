Мишустин оценил объём несырьевого российского экспорта

https://static.news.ru/photo/a7c237e4-3a02-11eb-9eed-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: gov/vk.com

Объёмы российского несырьевого экспорта за девять месяцев текущего года превысили $111 млрд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Только за девять месяцев этого года объёмы несырьевого неэнергетического экспорта в РФ превысили 111 миллиардов долларов, — заявил Мишустин на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Председатель правительства также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил цель добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% в сравнении с 2020 годом.

Для этого был скорректирован нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — теперь в нём более чётко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, — добавил глава кабмина.

Как писал NEWS.ru, Австралия и Россия объявили о намерении увеличить предложение на глобальном рынке пшеницы. Цены на этот продукт из-за инициативы двух стран снизились после пяти месяцев роста. Фьючерсы на пшеницу на торгах на Чикагской товарно-сырьевой бирже 30 ноября упали в стоимости на 3,3%. Пятимесячный рост до этого стал самым продолжительным за последние 13 лет. Австралия увеличила прогноз по урожаю пшеницы на 8%, до 31,3 млн тонн.

Крупнейший поставщик зерновых культур — Россия — также поспособствовала снижению цен. Министерство сельского хозяйства РФ предложило с середины февраля до июля 2021 года увеличить квоту на экспорт пшеницы с 15 млн тонн до 17,5 млн тонн.