Мишустин объявил о русском экономическом чуде: что случилось на самом деле

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил 28 апреля о том, что Россия является четвертой экономикой мира. Ранее об этом говорил и президент страны Владимир Путин. NEWS.ru выяснил у экспертов, как наше государство подобралось к тройке планетарных лидеров и что вообще значат подобные рейтинги.

Какие данные говорят о четвертом месте России среди экономик мира

Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые», председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продемонстрировала способность к устойчивому развитию вопреки беспрецедентным санкциям. В общей сложности против страны было введено порядка 30 тысяч ограничительных мер, но экономика остается четвертой в мире, подчеркнул премьер-министр.

Месяцем ранее, 27 марта, то же самое говорил президент Владимир Путин в ходе общения с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск». И Путин, и Мишустин опираются на оценку Международного валютного фонда, сделанную в октябре 2024 года.

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время посещения атомного подводного крейсера ‭«Архангельск»

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Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в своем докладе определили, что доля ВВП России составляет 3,55% от мирового. В 2024 году на пятое место опустилась Япония (3,38%). Тройка лидеров: Китай, США и Индия.

Кто еще считает Россию четвертой экономикой мира

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев пояснил в разговоре с NEWS.ru, что это оценка не только МВФ, но и Всемирного банка. «МВФ в обновленных прогнозах за октябрь 2024 года указал, что по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), Россия вышла на четвертое место в мире», — говорит Расторгуев.

Паритет покупательной способности (ППС) является экономическим индикатором, используемым для сравнения цен в разных странах с учетом различий в стоимости жизни. «[Четвертое место России] стало результатом пересмотра глобальных данных в рамках Программы международных сопоставлений (ICP), которая корректирует оценки покупательной способности жителей разных стран», — отмечает Расторгуев.

Среди сильных сторон российской экономической модели Расторгуев называет высокую степень самодостаточности в энергетике, сельском хозяйстве и оборонной промышленности, а также сравнительно низкий уровень государственного долга и стабильный платежный баланс (соотношение поступления денег от экспорта и расходов на импорт).

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вместе с тем эксперт отмечает и слабости: это высокая зависимость от сырьевых доходов, ограниченный внутренний рынок капитала, невысокие темпы роста производительности труда и ограничения в продаже за рубеж сложной промышленной продукции и технологий.

Есть ли альтернативные оценки экономики России

Экономист Николай Кульбака подчеркнул в комментарии NEWS.ru, что российское четвертое место основывается на расчете валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ППС). «Такая оценка базируется на том, что один и тот же товар, произведенный в разных странах, должен стоить одинаково в пересчете на валютный курс», — объясняет Кульбака.

По его словам, корректность вычисления ВВП по ППС вызывает сомнения, поскольку надежной методики таких расчетов, принятой для всех стран, нет. «Кроме того, товары, торгуемые на мировом рынке, едва ли можно оценивать в ценах внутреннего рынка. И есть еще одна проблема с такими сравнениями. Для них используются не все цены внутри экономики, а только небольшой набор», — обращает внимание он.

Кульбака отмечает, что в результате большинство экономистов используют ВВП тех или иных стран, оценивая его в единой валюте — в долларах. При такой системе расчета Россия находится на 11-м месте в мире — между Бразилией и Испанией.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какое сейчас реальное положение дел в российской экономике

По словам экономиста, в любом случае размер национального хозяйства плохо определяет значение страны в общем рейтинге. Даже если согласиться на оценку по ППС, на Россию приходится не более 3,5% глобальной финансовой системы. «Это неплохо, поскольку население России составляет от общего всего 1,8%. Но это очень мало, чтобы серьезно влиять на мировую экономику», — отмечает Кульбака.

По мнению эксперта, Россия сильна своей ресурсной составляющей, благодаря которой ее невозможно изолировать от мирового сообщества без сопутствующего ущерба. Но в целом сейчас почти нет отраслей, где Россия имела бы технологическое первенство. Тем не менее наша страна — сильная региональная держава, с которой на отдельных товарных рынках приходится считаться.

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