Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, но у Россия придерживается жёсткой позиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами Совфеда. Нынешний режим с Существующее налоговое соглашение с Амстердамом позволяет выводить прибыли из РФ, уплачивая пошлины по эффективным ставкам в 2-3%, тогда как соответствующие показатели в РФ во много раз выше: например, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.