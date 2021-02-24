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Экономика

Мишустин: Нидерланды тормозят пересмотр договора о двойном налогообложении

15:36, 24 февраля 2021

Нидерланды сопротивляются пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения, но у Россия придерживается жёсткой позиции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами Совфеда. Нынешний режим с Существующее налоговое соглашение с Амстердамом позволяет выводить прибыли из РФ, уплачивая пошлины по эффективным ставкам в 2-3%, тогда как соответствующие показатели в РФ во много раз выше: например, для юрлиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Президент [России Владимир Путин] поддержал все наши с вами проработки по 15%, мы теперь пять основных зон закрыли, мы внимательно смотрим, куда идут капиталы, Кипр закрыт на сегодня, Мальта. Нидерланды пока сопротивляются, я имею в виду ставку налога 15% на дивиденды. Позиция у нас очень жёсткая, вплоть до денонсации [соглашения],цитирует председателя правительства ТАСС.

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