Мишустин назвал сроки выплаты новых пособий семьям с низкими доходами

Выплаты на детей от восьми до 16 лет из семей с низкими доходами начнутся в мае и будут начисляться за период с 1 апреля, заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин. Он потребовал оперативно учитывать материальное положение таких граждан и быстрее направлять им помощь от государства, особенно если родители потеряли работу. Его слова приводит РИА Новости.

В мае начнём выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля, — сказал Мишустин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума на ребёнка. По его словам, пособие может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране эта сумма пособия колеблется в диапазоне 6–12 тысяч рублей. В основной части случаев пособие будут выплачивать на основании заявления на портале госуслуг.

Участвовать в программе помощи смогут семьи с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека. Если при назначения пособия в 50% от прожиточного минимума в регионе на ребёнка среднедушевой доход будет всё ещё меньше этого показателя, размер пособия увеличат на 75% или 100%. Глава Минфина РФ Антон Силуанов добавил, что на эти выплаты будет выделено 455 млрд рублей.