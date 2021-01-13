Мишустин назвал приоритеты в экономике России на 2021 год

https://static.news.ru/photo/ac19dd06-564f-11eb-aba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В сфере макроэкономики приоритетами России в 2021 году по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Мишустин добавил, что в 2020 году показатель инфляции превысил целевой уровень. В 2021 году ожидается, что он вернётся в прежние границы — 4%.

Также власти намерены повысить благосостояние населения и продолжить борьбу с бедностью. Для этих целей в стране планируется увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.

Именно такие факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить новый инвестиционный цикл, — отметил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что в 2021 году кабинет министров планирует повышать привлекательность и эффективность предпринимательства, внедрять удобные налоговые режимы, снижать административную нагрузку и развивать инфраструктуру. По его словам, сегодняшняя ситуация в экономике — это лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого экономического роста.

Нам ещё очень многое предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению экономики и доходов граждан, — заключил Мишустин.

Ранее премьер заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, власти страны ожидают, что к концу 2021 года возобновится устойчивый рост, писал NEWS.ru.